La Roma ieri ha disputato una amichevole di spessore contro il Cagliari, nella quale alla fine è arrivato un pareggio per 2-2.

Ci sono sicuramente delle note liete per il tecnico portoghese, ma anche la consapevolezza di dover lavorare ancora tanto per dare alla sua squadra solidità difensiva. Lo aiuterà il probabile ritorno di Smalling, elemento perno della retroguardia giallorossa, con la società che sta facendo di tutto per farlo tornare nella capitale. Poi dovranno arrivare sicuramente altri elementi, ma il tempo inizia a stringere. Il 19 settembre ci sarà l’esordio contro il Verona.

Roma, le parole di Fonseca dopo l’ultima amichevole

Fonseca ha rotto il silenzio al termine dell’amichevole e per prima cosa ha parlato della nuova proprietà. Friedkin è in Italia e il suo calendario è fitto di impegni. “E’ importante avere il presidente vicino alla squadra, vedere come si lavora. Loro sono molto motivati come noi, stiamo lavorando per fare il meglio per la Roma” ha detto il portoghese a Roma Tv, come riportato dal Corriere dello Sport.

“Dobbiamo sempre lavorare per migliorare, ma in questa pre-season solo adesso abbiamo avuto dei giocatori che non si sono mai allenati. – sottolinea Fonseca Però vedo l’aspetto positivo, che la squadra non è definitiva. Ci sono giocatori che devono uscire e altri che devono entrare, ho parlato con Fienga e il presidente, abbiamo bisogno i giocatori e stiamo lavorando per migliorare la squadra”.

