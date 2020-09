Calciomercato Roma, i giallorossi sarebbero vicini ad acquistare il primo rinforzo in difesa che risponde al nome di Armando Izzo

L’amichevole disputata ieri contro il Cagliari, ha fatto suonare più di un campanello d’allarme per quanto riguarda la difesa della Roma. Soprattutto nel primo tempo infatti, il reparto arretrato giallorosso è andato molte volte in affanno, permettendo alla squadra di Eusebio Di Francesco di poter mettere a segno due reti. Con il campionato alle porte urge correre ai ripari.

Il tecnico Fonseca ha fatto capire chiaramente che vuole continuare ad adottare un modulo con tre uomini dietro. Questo significa semplicemente che mancano almeno due calciatori per rinforzare il reparto e dare man forte a Mancini e Ibanez. In quest’ottica la società giallorossa sta lavorando ormai da settimane per il ritorno di Chris Smalling a Trigoria. La trattativa tra il club capitolino e il Manchester United è ormai alle fasi finali. Probabile che si riesca a chiudere entro mercoledì.

Calciomercato Roma, vicino l’acquisto di Izzo

Nel frattempo però, il primo rinforzo in difesa potrebbe essere un calciatore italiano seguito da tempo dalla Roma. Secondo quanto scritto dalla giornalista di Repubblica Francesca Ferrazza su Twitter, il centrale del Torino Armando Izzo sarebbe molto vicino al trasferimento in giallorosso. Il 28enne era stato accostato alla Roma già da qualche settimana, e sembra che finalmente potrà approdare nella Capitale. Il granata sarebbe un acquisto ideale per la difesa a tre che metterà in campo mister Fonseca.

La #asRoma è molto vicina a #Izzo, difensore centrale del Torino, classe ‘92, seguito già lo scorso anno da #Petrachi e ideale per la difesa a tre #calciomercato @rep_roma — francesca ferrazza (@francescaferraz) September 13, 2020

