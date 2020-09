Calciomercato Roma, affare Izzo: le ultime di ASRL

Calciomercato Roma, ecco le ultime novità dell’affare Izzo raccolte in esclusiva da Asromalive.it

Interesse concreto e gradimento da parte del giocatore, ma ancora nessuna chiusura imminente per il passaggio di Armando Izzo alla Roma.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, di recente ci sono stati nuovi contatti per il difensore napoletano. Un profilo che piace già da tempo alla dirigenza giallorossa, che chiese proprio il suo cartellino in cambio di Schick quando i granata si interessarono all’attaccante ceco (link alla nostra esclusiva).

Se dal punto di vista del calciatore la trattativa sembra in discesa, saranno ben più complicati i discorsi con il Torino. Il club granata valuta il 28enne almeno 25 milioni di euro e anche di recente Cairo ha fatto capire di non essere intenzionato a ridimensionare troppo le sue pretese. La prossima settimana ci saranno nuovi aggiornamenti tra le parti in causa.

Daniele Trecca

