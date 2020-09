Calciomercato Roma, i due giallorossi Karsdorp e Juan Jesus sarebbero vicini a un trasferimento in Liguria per indossare la maglia rossoblù

La settimana prossima sarà di cruciale importanza per il mercato della Roma. Con l’inizio del campionato alle porte, la dirigenza giallorossa cercherà di dare una accelerata alle trattative in entrata.

L’amichevole contro il Cagliari a messo a nudo le lacune difensive e per questo bisognerà correre ai ripari. I nomi caldi sono quelli di Smalling e Izzo. Per il calciatore inglese la trattativa con il Manchester United sembra a buon punto. I rumors dicono che si potrebbe chiudere entro mercoledì per una cifra che dovrebbe essere pari a 10 milioni più 5 di bonus. Fonseca potrà quindi riabbracciare il leader difensivo della passata stagione, che non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare a Trigoria.

Secondo le ultime voci intanto, anche per il centrale del Torino potrebbe essere vicino un approdo nella Capitale. Il 28enne rappresenta un profilo ideale per il modulo a tre del tecnico portoghese. Il giocatore è stato più volte accostato ai giallorossi nelle scorse settimane e adesso sembra essere arrivato il momento di celebrare il matrimonio in maniera ufficiale.

Calciomercato Roma, le trattative per Juan Jesus, Karsdorp e Fazio: il punto.

Nello stesso tempo, c’è ancora una lunga lista di esuberi da piazzare nel pacchetto arretrato giallorosso In particolare, secondo quanto riportato attraverso Twitter dal giornalista Paolo Rocchetti, le Roma e il Genoa starebbero trattando per il trasferimento in rossoblù di Rick Karsdorp e Juan Jesus. L’affare sarebbe a buon punto.

Intanto, dopo il fallimento della trattativa con il Cagliari, ci sarebbe un nuovo interesse della Fiorentina nei confronti di Federico Fazio. Il centrale argentino nelle ultime settimane è stato spesso al centro di voci di mercato. Tanti trasferimenti che sembravano fatti, a partire da quello al Villarreal, ma che poi si sono risolti in un nulla di fatto. Staremo a vedere se la pista che vede coinvolta la società viola sarà finalmente quella giusta.

