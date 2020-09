Il calciomercato della Roma deve entrare assolutamente nel vivo nel corso della settimana che sta per iniziare. Il 19 infatti si parte con il campionato.

Il 19 settembre i giallorossi di Paulo Fonseca scenderanno in campo per affrontare il Verona. Il tecnico portoghese ha ancora una rosa incompleta. Ci saranno ancora delle cessioni ma soprattutto i tifosi si aspettano nuovi giocatori che possano far sì che la Roma possa completere per le prime posizioni. La presenza di Friedkin nella capitale testimonia il forte impegno della nuova società. Nel frattempo una delle priorità è capire il futuro di Edin Dzeko e le eventuali mosse che il club dovrà gare in breve tempo per rinforzare l’attacco.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, proposta di scambio della Juventus per Dzeko

Calciomercato Roma, può arrivare Kokorin

Nel frattempo – come riporta Spormediaset – un indizio di mercato potrebbe arrivare dalla Russia. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un interessamento dei giallorossi nei confronti dell’attaccante Aleksander Kokorin, ex Zenit e oggi allo Spartak Mosca. Proprio il direttore generale della squadra russa ha annunciato che c’è di fatto un accordo per lasciar partire la punta verso altri lidi. “Siamo pronti a lasciarlo andare in un campionato top in Europa. Con lui abbiamo un accordo a riguardo” ha detto

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, si pensa ad un doppio colpo in difesa

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!