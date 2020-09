Calciomercato Roma, i giallorossi presenteranno in settimana un’offerta da 25 milioni di euro al Napoli per il centravanti Milik

Quella che sta per iniziare potrebbe essere la settimana decisiva per porre fine alla telenovela di mercato che riguarda il futuro di Arek Milik. La Roma e il Napoli stanno trattando ormai da diverse settimane e con l’inizio del campionato alle porte i due club potrebbero cercare di stringere i tempi per riuscire a chiudere l’affare.

In particolare, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, sarebbe in programma nei prossimi giorni un incontro in cui i giallorossi presenterebbero ai partenopei un’offerta da 25 milioni di euro, da versare in 5 tranche.

Una cifra sicuramente lontana dai 35 milioni richiesti dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

In settimana summit tra #ASRoma e #Napoli per Arek #Milik: giallorossi pronti a offrire €25M (pagabili in 5 tranche) per il polacco. Per la punta pronto quinquennale da €4,5M netti a stagione. #calciomercato

👇🏻👇🏻 https://t.co/iIhy6oKCGC — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 13, 2020

Nello stesso tempo, la Roma avrebbe già trovato un accordo economico con il centravanti polacco sulla base di 4,5 milioni di euro netti a stagione, che, come aggiunge l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, con i bonus diventerebbero 5.

#Milik: base di intesa con la #Roma a 5 milioni con i bonus a stagione. Adesso serve ridurre le distanze tra #Roma e #Napoli, si va avanti @tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 13, 2020

Se l’affare Milik per la squadra capitolina andrà in porto, ci sarà poi da valutare anche il futuro di Edin Dzeko. Il bosniaco è ormai da tempo nel mirino della Juventus, ma non sarebbe da escludere anche una sua permanenza nella Capitale nonostante l’arrivo di Milik.

