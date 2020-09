Calciomercato Roma, ecco cosa può succedere nella prossima settimana

Il calciomercato della Roma si appresta a vivere le sue fasi più bollenti. A breve inizia il campionato e mister Fonseca attende rinforzi.

Il primo sta per arrivare ed è un calciatore che il tecnico portoghese conosce molto bene. Sembra fatta infatti per il ritorno di Smalling. E’ stato trovato l’accordo con gli inglesi del Manchester United per la cessione del difensore per 10 milioni di euro più altri 5 di bonus legati alle presenze. Elemento imprescindibile per la Roma, Fonseca sarà ben lieto di riaverlo a disposizione. Ma occorreranno anche altre pedine.

Calciomercato Roma, le cessioni prioritarie

Come sottolinea il Corriere dello Sport, ci sono dei giocatori che sono destinati a lasciare la maglia giallorossa ma che ancora non hanno trovato una sistemazione. Santon piace sempre al Besiktas, su Juan Jesus potrebbe esserci un interessamento del Porto, Olsen potrebbe finire al Watford. Nuova squadra da trovare anche per Fazio, dopo che è saltata la trattativa con il Cagliari. Per Under sembra essersi arenata la trattativa con il Napoli. Da capire anche il futuro di Karsdorp, sul mercato ma finora sempre titolare nelle amichevoli. Continua ad essere un obiettivo del Genoa. Dopo la loro partenza ci sarà un tesoretto da spendere per colmare i vuoti nella rosa giallorossa. Per l’attacco si fanno i nomi di Kokorin e Kalinic, ma resta viva anche la pista che porta al ritorno di El Shaarawy.

