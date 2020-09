Calciomercato Roma, Tuchel spiega la scelta di Florenzi

Il calciomercato della Roma ha visto partire il suo ex capitano Alessandro Florenzi alla volta di Parigi, per vestire la maglia del fortissimo Psg di Tuchel.

Dopo l’esperienza a Valencia, Florenzi è tornato a Trigoria ma è rimasto per pochissimo tempo alla corte di Fonseca. Si pensava che il cambio di modulo del portoghese potesse offrirgli una chance, ma la società lo ha ceduto in prestito ai campioni di Francia in carica con opzione di riscatto alla fine della stagione. Una vetrina importante per il calciatore, del resto il Psg è la squadra più forte della Ligue1 e quest’anno ha sfiorato il successo in Champions.

Roma, da tempo Tuchel seguiva Florenzi

Alla vigilia del match che questa sera vedrà il Psg sfidare il Marsiglia (con Florenzi che potrebbe anche giocare dall’inizio), il tecnico dei parigini Tuchel ha spiegato – come riporta Sportmediaset – il perchè ha voluto fortemente il giocatore nella sua squadra.

“Florenzi porterà la sua esperienza. Tatticamente, è ovviamente ben preparato visto che viene dall’Italia. Conosciamo tutti il suo profilo. – ha detto l’allenatore Ha giocato con la nazionale a tre, ci darà molte possibilità, ma non cambieremo la nostra tattica. È qui per sostituire Thomas Meunier sulla corsia di destra. Spero davvero che sarà il Florenzi della Roma, un giocatore molto affidabile. È stato a lungo uno dei migliori terzini destri della Serie A. L’ho seguito per diversi anni. Mi piace la sua mentalità e la sua energia” ha concluso Tuchel.

