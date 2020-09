Per la Roma e per Nicolò Zaniolo questo è un giorno molto importanta. Il talentuoso giocatore giallorosso finirà nuovamente sotto i ferri in Austria.

Dopo aver recuperato dal grave infortunio di gennaio, Zaniolo si aspettava senz’altro un finale diverso in questo 2020. Ma la sfortuna ha remato contro. Un nuovo grave infortunio al ginocchio rimediato in nazionale durante Olanda-Italia lo terrà lontano dai campi per molti mesi, facendogli saltare gran parte della stagione. La forza di volontà del ragazzo, che ha tanta voglia di tornare protagonista anche per guadagnare la maglia dell’Italia agli Europei, farà la differenza.

Roma, ieri il volo di Zaniolo verso l’Austria

Come spiega Il Corriere dello Sport, ieri Zaniolo è volato in Austria insieme alla fidanzata e al medico sociale della Roma Manara. A Innsbruck ha trovato i due genitori e il suo agente Vigorelli, pronto a sostenerlo in questo momento come del resto hanno sempre datto. Oggi finirà sotto i ferri dello specialista, il professor Fink, quindi nella prossima settimana inizierà la lunga riabilitazione. Con la speranza di poter al più presto tornare a calciare un pallone.

