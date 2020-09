E’ perfettamente riuscito l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore sinistro al quale è stato sottoposto oggi Nicolò Zaniolo.

L’operazione è stata effettuata nella clinica Gelenkpunkt a Innsbruck dal professor Christian Fink. Il calciatore infatti, aveva deciso di affidarsi alle sue mani nei giorni successivi l’infortunio patito nella sfida di Nations League tra Italia e Olanda.

Il numero 22 è stato accompagnato dalla famiglia, dalla fidanzata e da due membri dello staff della Roma, ovvero il medico Manara e il fisioterapista Esposito. L’intervento è iniziato intorno alle 9.40 e si è concluso dopo più di due ore

Il giocatore rimarrà in Austria per i prossimi 3 o 4 giorni, poi inizierà il percorso riabilitativo. Il caentrocampista dovrà restare lontano dai campi di gioco per almeno 6 mesi.

È terminata a Innsbruk, clinica Gelenkpunkt, l’operazione al crociato sinistro di #Zaniolo.

Intervento tecnicamente riuscito effettuato dal Prof Fink. Stop previsto di almeno 6 mesi.

Dopo due operazioni in otto mesi, a 21 anni ora può guardare avanti.

Forza Nicolò. @SkySport pic.twitter.com/VYRDn6LZju — Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 13, 2020

