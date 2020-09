Calciomercato Roma, rinnovo vicino per Biraghi con la Fiorentina

CALCIOMERCATO ROMA BIRAGHI FIORENTINA – Dopo essere stato accostato almeno in un paio di occasioni, l’esterno sinistro Cristiano Biraghi è ad un passo dal rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. Summit per chiudere l’accordo fissato per il pomeriggio di giovedì.

Calciomercato Roma, sfuma Biraghi

Dopo la stagione passata in prestito all’Inter di Antonio Conte, è tornato in Toscana, con il percorso inverso fatto da Dalbert, dopo il prestito alla viola della scorsa stagione. Su Biraghi c’era anche l’interesse della Roma, ma secondo quanto riportato dal giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Nicolò Schira, sarebbe ad un passo il rinnovo con la viola per Biraghi fino al giugno 2025.

