Calciomercato Roma, il punto sulle cessioni: Olsen verso l’estero

Il calciomercato della Roma sta per entrare nelle sue fasi cruciali quando ormai manca davvero poco all’inizio del prossimo campionato di serie A.

Sono giorni cruciali non solo per i nuovi arrivi che attende Paulo Fonseca, ma anche per i tanti giocatori che sono pronti a partire verso altri lidi. La priorità del club rimane quella di cedere quegli elementi che non rientrano nei piani tecnici e possono garantire un introito economico ma anche un risparmio sul monte ingaggi.

Calciomercato Roma, Santon piace al Crotone

Come detto sono diversi i calciatori giallorossi che a breve potrebbero cambiare casacca. Uno di questi è Davide Santon, al quale sono interessati alcuni club turchi. Secondo Tuttosport però nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo il Crotone. Il Corriere dello Sport fa invece il punto sugli altri elementi in partenza. Rick Karsdorp è ormai promesso al Genoa, ma i giallorossi non possono liberarlo finché non avranno trovato una alternativa. A tal proposito si è tornati a parlare di un nuovo prestito di Zappacosta. In partenza c’è anche il portiere svedese Olsen. Finito nel mirino del Watford ma a quanto pare anche dell’ambizioso Villarreal, squadra della Liga spagnola.

