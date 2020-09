Calciomercato Roma, rifiutata l’ultima offerta per Smalling. I giallorossi intanto valutano un nuovo profilo per il reparto difensivo

Si registra un nuovo intoppo per la trattativa che dovrebbe riportare Chris Smalling a Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, il Manchester United avrebbe rifiutato l’offerta da 9,5 milioni di euro più 2 di bonus, fatta dal club giallorosso in questi giorni. Le richieste della dirigenza dei “Red Devils” continuano ad aggirarsi intorno ai 20 milioni, e quindi la società capitolina starebbe preparando un’altra proposta da recapitare agli inglesi il più presto possibile. Il desiderio del centrale resta sempre quello di tornare nella Capitale.

Intanto il tempo stringe, l’inizio del campionato è alle porte e la prestazione del reparto difensivo nell’amichevole contro il Cagliari non è stata per niente rassicurante.

Il tecnico Fonseca ha bisogno di almeno altri due uomini di spessore per rinforzare il pacchetto arretrato, altrimenti dovrà cambiare modulo e ritornare a 4 dietro, abbandonando di fatto la difesa a 3, che ha portato dei buoni risultati negli ultimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, scambio col Torino per Izzo: i nomi in ballo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il punto sulle cessioni: Olsen verso l’estero

Calciomercato Roma, se salta Smalling c’è Kumbulla

Se la trattativa per Smalling dovesse bloccarsi definitivamente, la Roma avrebbe comunque pronto un piano B. La società giallorossa infatti, sempre secondo Il Messaggero, potrebbe concentrare le sue attenzioni sul giovane difensore del Verono Marash Kumbulla.

Il calciatore è uno dei migliori prospetti che si è messo in luce nel corso della passata stagione. Sulle sue tracce c’è da tempo l’inter, mentre sembra essersi affievolito l’interesse della Lazio. Nel frattempo resta sempre in piedi anche la pista che porta ad Armando Izzo del Torino, anche se per il 28enne il presidente granata Urbano Cairo chiede 25 milioni di euro.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!