Il calciomercato della Roma potrebbe portare nella capitale a breve delle nuove pedine sulle corsie esterne. Elementi fondamentali per il nuovo modulo voluto da Fonseca.

Anche se il tecnico portoghese è intenzionato a schierare una Roma camaleontica, la difesa a tre rappresenta la base sulla quale costruire il gioco. Per questo si sta accelerando per due difensori centrali ma anche per un ricambio sulle fasce. Dove per adesso si è registrata la partenza di Florenzi al Psg e di Kolarov all’Inter, senza dimenticare che altre cessioni potrebbero esserci in vista nei prossimi giorni, tra cui quella di Santon.

Calciomercato Roma, idea Biraghi

Sulla fascia destra per adesso è Karsdorp il titolare, con Bruno Peres fermato dal Covid. L’olandese però è promesso al Genoa e nelle prossime settimane potrebbe tornare in rossoblù. Chi arriverà? Per adesso – come riporta Il Corriere dello Sport – non è da escludere che possa tornare Zappacosta in prestito dal Chelsea. Il calciatore avrebbe il vantaggio di conoscere già l’ambiente e gli schemi del tecnico. A sinistra la Roma cerca una alternativa a Spinazzola e il nome caldo è quello di Biraghi della Fiorentina. In caso di suo arrivo per il giovane Calafiori, elemento sul quale comunque i giallorossi puntano molto per il futuro, potrebbe essere prestato in serie B per consentirgli di trovare spazio con continuità.

