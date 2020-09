Calciomercato Roma, insieme a Milik i giallorossi starebbero pensando di ingaggiare l’ex attaccante bianconero Mario Mandzukic

Una settimana decisiva questa per il mercato della Roma. I giallorossi inizieranno il proprio campionato sabato sera nella sfida contro il Verona al Bentegodi. Dalla difesa all’attacco sono però ancora molti i nodi da sciogliere all’interno della rosa.

In particolare, per quanto riguarda il reparto avanzato, saranno giorni caldi per quanto riguarda l’affare Milik. La dirigenza capitolina e quella del Napoli stanno trattando ormai da diverse settimane. Le ultime voci circolate ieri, parlano di un imminente incontro tra le due societa, in cui verrà recapitata un’offerta da 25 milioni di euro ai partenopei. Vedremo se basteranno a vincere le resistenze del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo la Roma e il centravanti polacco avrebbero già raggiunto un accordo per l’ingaggio, sulla base di 5 milioni di euro all’anno comprensivi di bonus.

Se la trattativa dovesse andare in porto, ci sarà poi da valutare anche il futuro di Edin Dzeko. Al bosniaco, e soprattutto a sua moglie, non dispiacerebbe rimanere nella Capitale. Tuttavia c’è sempre da considerare l’interesse della Juventus nei suoi confronti, con il tecnico Andrea Pirlo che chiede a gran voce un attaccante e da tempo ha messo Dzeko in cima alla lista dei propri desideri.

Calciomercato Roma, con Milik potrebbe arrivare Mandzukic

Nel frattempo un nuovo scenario è stato ipotizzato dal Corriere della Sera. Secondo il quotidiano milanese infatti, se Milik dovesse approdare a Roma e, di conseguenza, Dzeko alla Juventus, i giallorossi potrebbero a quel punto ingaggiare Mario Mandzukic.

L’ex attaccante della Juve è attualmente svincolato dopo l’ultima stagione giocata in Qatar con la maglia dell’ Al-Duhail. Il calciatore croato sarebbe anche disposto ad abbassarsi l’ingaggio (6 milioni), pur di tornare in Italia. Nell’ottica romanista quindi, Mandzukic potrebbe rappresentare un buon rinforzo capace di alternarsi con Milik.

