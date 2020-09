Calciomercato Roma: Venerato fa il punto su Milik, Dzeko e Veretout

Calciomercato Roma, il giornalista della Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sulle trattative che riguardano gli attaccanti Dzeko e Milik.

Il calciomercato di Juventus, Roma e Napoli è fermo per un incrocio di trattative che tengono con il fiato sospeso i tifosi delle tre squadre in questione. Il giornalista della Rai Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione in un intervento radiofonico a Radio Kiss Kiss.

Secondo Venerato la situazione è attualmente ingarbugliata perché la Juventus è tuttora interessata a Milik, anche se la prima scelta è Dzeko della Roma. La Roma però cederà il suo attaccante solo se prima sarà sicura di arrivare a Milik, per il quale è stata già formulata un’offerta. “Aurelio De Laurentiis ha abbassato le proprie pretese per Milik. Alla Roma ha chiesto venti milioni più cinque di bonus. La Roma invece vorrebbe girare al Napoli i soldi eventualmente incassati dalla Juventus per Dzeko aggiungendoci qualche giovane della Primavera. Si potrebbe trovare a un accordo anche perché questa situazione non fa comodo a nessuno”.

Calciomercato Roma, assalto Napoli a Veretour

Ciro Venerato non ha escluso inoltre un possibile assalto del Napoli per il centrocampista Veretout, considerato un obiettivo primario sia dal direttore sportivo Giuntoli che dall’allenatore Gattuso. In caso di cessione di Koulibaly al Manchester City, ci sarebbero i soldi per fare venire dei dubbi ai dirigenti giallorossi.

Un altro calciatore accostato alla Roma, il difensore Maksimovic, potrebbe essere invece confermato dal Napoli con tanto di rinnovo del contratto: “Il Napoli è fermo a 2.2 milioni di euro, ma Ramadani, agente dell’ex Torino, ne chiede 2.8. C’è ottimismo sul buon esito della trattativa”.

Vicino inoltre al rinnovo con il Napoli un altro calciatore che nel corso della scorsa stagione era in orbita giallorossa, vale a dire Hysaj: “Firmerà un contratto di cinque anni per 15 milioni complessivi”.

