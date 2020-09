CALCIOMERCATO ROMA MILIK NAPOLI – Ore caldissime sull’asse Roma-Napoli-Juventus, sembrerebbe essere questa la notte decisiva per l’approdo (o meno) di Arkadiusz Milik nella capitale e di Edin Dzeko alla Continassa.

Calciomercato Roma, accordo col Napoli

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss’, sarebbe stato trovato l’accordo tra i giallorossi e i partenopei per l’attaccante polacco. Aurelio De Laurentiis era partito da una richiesta iniziale di 35 milioni di euro, mal a sensazione è che si possa chiudere intorno ai 23-25 milioni di euro come parte fissa più bonus. Non rientreranno dunque nell’affare né Cengiz Under, né Jordan Veretout, quest’ultimo blindato da Fonseca.

Calciomercato Roma, le ultime su Dzeko-Juve

Se la Roma prenderà Arkadiusz Milik, vorrà dire (salvo clamorosi colpi di scena, ndr) che Edin Dzeko sarà un nuovo giocatore della Juventus. Lo aveva detto il tecnico Andrea Pirlo, lo aveva richiesto urgentemente, e in attesa di Luis Suarez, il bosniaco è sempre stata la prima scelta.

