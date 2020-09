Calciomercato Roma, la concessione dello Shangai per El Shaarawy

Il calciomercato della Roma è ancora apertissimo e tra le opzioni rimane anche quella del ritorno di El Shaarawy. Ecco come può cambiare maglia.

Il pacchetto attaccanti è molto competitivo in casa giallorossa, dove comunque si attende di far cassa con la cessione di Under e si potrebbero valutare offerte anche per Perotti e Kluivert. In caso di partenze, il club potrebbe tornare in corsa per El Shaarawy. L’attaccante italiano vuole un posto agli Europei e per non perdere il treno azzurro è pronto a tornare in Italia.

Calciomercato Roma, El Shaarawy può tornare

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, a partire dal prossimo 27 settembre Stephan El Shaarawy sarà libero di trovare una squadra in Europa nella quale giocare in prestito. Lo Shangai Shenhua, proprietario del suo cartellino, gli ha dato l’ok visto che in quella data finirà il campionato cinese. L’attaccante dunque potrebbe tornare in Italia (ma piace anche all’estero) abbassando notevolmente il suo ingaggio, con lo Shangai che per questo prestito quadrimestrale si accontenterebbe di una somma di un milione di euro. La Roma è tra le squadre interessate all’attaccante esterno azzurro, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Psg e Arsenal.

