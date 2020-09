Calciomercato Roma, scambio col Torino per Izzo: i nomi in ballo

Il calciomercato della Roma sta entrando nel vivo e sta per arrivare un doppio colpo per la difesa di Paulo Fonseca.

C’è assolutamente bisogno di rinforzare la difesa in casa Roma, lo si è visto anche nell’amichevole pareggiata contro il Cagliari. A breve il tecnico giallorosso dovrebbe riabbracciare Smalling, per il quale il club è pronto a investire 12 milioni di euro. Ma c’è anche un altro colpo in vista, quello relativo al centrale del Torino Armando Izzo. Difensore abituato a giocare in una difesa a tre, elemento ormai anche di grande esperienza e nel pieno della maturità calcistica (ha 28 anni). Sembra essere lui adesso in cima alle preferenze del club giallorosso.

Calciomercato Roma, Cristante può essere inserito nello scambio

Per arrivare a Izzo il club giallorosso dovrà venire incontro alle richieste del presidente Cairo, che per lasciar partire il suo centrale chiede almeno 20 milioni. Ma secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport non è da escludere che nell’ambito della trattativa possa essere inserito un giocatore gradito al tecnico granata Giampaolo. Che potrebbe essere il brasiliano Juan Jesus, ad esempio, oppure un Cristante che sembra aver perso posizioni nelle gerarchie del suo allenatore. Non si esclude nemmeno che possa essere Kluivert a lasciare la capitale per accasarsi all’ombra della Mole. Di sicuro si dovranno stringere i tempi, visto che il 19 i giallorossi saranno già in campo contro il Verona per l’esordio in campionato.

