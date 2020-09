CALCIOMERCATO ROMA UNDER NEWCASTLE – Nuova pretendente per Cengiz Under, anche questa volta all’estero. Dopo l’interesse dell’Hertha Berlino e l’ormai tramontata ipotesi di restare in Italia, sponda Napoli, adesso due club sarebbero interessati all’esterno offensivo turco.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Roma, proposta di scambio della Juventus per Dzeko

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, si pensa ad un doppio colpo in difesa

Calciomercato Roma, Newcastle su Under

Secondo quanto riportato dal sito ‘insidefutbol.com’, sull’ex giocatore di Istanbul Basaksehir, sarebbero piombati due club di Premier League: il Leicester e soprattutto il Newcastle. L’offerta dei magpies sarebbe quella del prestito, formula che però non piace alla Roma che spera ancora di farci circa 25 milioni di euro. La trattativa continuerà sicuramente nei prossimi giorni quando, magari negli ultimi giorni di calciomercato, potrebbero abbassarsi le pretese della Roma, che però deve anche fare i conti con l’infortunio di Zaniolo e quindi potrebbe non far più partire il turco.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, il punto sulle cessioni: Olsen verso l’estero

Calciomercato Roma, Under Napoli salta

Inizialmente incluso nell’affare Milik con il Napoli, i partenopei poi si sono defilati. Per il polacco la Roma rimane ferma sui 18 milioni di euro più altri 4 di bonus, mentre il Napoli ne vuole 30, di cui almeno 25 come parte fissa.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!