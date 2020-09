Infortunio Perotti, piove sul bagnato: ancora brutte notizie per la Roma

Infortunio Perotti, confermata la lesione muscolare nel corso dell’amichevole contro il Cagliari: resterà fuori almeno tre settimane.

Il trequartista argentino della Roma Diego Perotti è incappato nell’amichevole contro il Cagliari in un nuovo infortunio muscolare. Appena entrato in campo nel secondo tempo, è uscito per una fitta alla gamba destra. L’ennesimo problema muscolare per un calciatore di grande talento e tecnica che però negli ultimi due anni non ha potuto dare il suo contributo alla causa perché sempre fermo ai box per problemi fisici.

Un calvario che sembra destinato a ripetersi anche in questa stagione viste le premesse. Secondo quanto riportato da ReteSport, sarebbe confermata la lesione muscolare dopo gli esami effettuati a Villa Stuart. Per questo motivo l’allenatore Paulo Fonseca non lo avrà a disposizione per almeno tre settimane.

Perotti non è più un titolare della squadra, e sembrava destinato alla cessione visto anche l’interesse del Fenerbahce. Il nuovo infortunio potrebbe però bloccare tutto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, due club di Premier su Under: la situazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il punto sulle cessioni: Olsen verso l’estero

Infortunio Perotti, l’ultimo di una lunga serie

Perotti, 32 anni, ha un contratto con la Roma in scadenza a giugno del 2021. Arrivato a Roma a gennaio del 2016, dopo le prime buone stagioni negli ultimi due campionati ha visto ridurre il numero di presenze in campo. Il problema sono i continui guai fisici che lo hanno tenuto spesso fermo ai box. Nella stagione 2018/2019 ha giocato 663 minuti, in quella passata 874 giocando solo in una occasione una partita intera.

Dal mese di agosto del 2018, questo è l’undicesimo infortunio e le partite saltate per problemi fisici dalle attuali 37 potrebbero salire ad almeno 40.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!