NOTIZIE AS ROMA INFORTUNIO ZANIOLO – Tramite il proprio profilo Instagram Nicolò Zaniolo ha già fatto partire il contoalal rovescia per il suo ritorno in campo. Sicuramente avverrà nel 2021, ma dire con esattezza il mese ad oggi non si può. La sicurezza era quella di averlo per l‘Europeo del 2021, ma nonostante l’operazione sia perfettamente riuscita ieri nella clinica Gelenkpunkt, a Innsbruck, l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Roma, proposta di scambio della Juventus per Dzeko

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Roma, due club di Premier su Under: la situazione

Infortunio Zaniolo, i tempi si allungano?

Il professor Christian Fink, colui che ha operato il talento classe ’99 ci vuole andare con molta cautela, tanto che ha consigliato alla Roma e al ragazzo di andarci più piano possibile nel percorso post operatorio. I tempi di recupero canonici sono quelli dei 6 mesi, ma anche e proprio in vista dei prossimi Europei di giugno 2021, il chirurgo ha optato e consigliato per un percorso graduale.

Infortunio Zaniolo, terapia conservativa in 9 mesi

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, si pensa ad un doppio colpo in difesa

Addirittura 9 sarebbero i mesi per stare sicuri di non incombere in un altro problema di natura simile, vista la recidiva, anche se, nonostante l’esempio portato dal professore nella NBA, sicuramente Zaniolo non vuole che arrivino a queste tempistiche. Intanto rimarrà lì in Austria ancora per qualche giorno, e verrà comunque seguito sempre dal professor Fink. Il suo unico pensiero è Euro 2021, senza se e senza ma.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!