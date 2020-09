Calciomercato Roma, l’agente del trequartista Rodrigo De Paul ha parlato di contatti in corso con la dirigenza giallorossa

Dopo l’infortunio di Zaniolo, la dirigenza della Roma sta cercando di valutare la strada migliore da intraprendere per riuscire a sostituire al meglio il calciatore. Nei giorni scorsi si sono già rincorse alcune voci di mercato riguardanti diverse possibilità

Si è parlato per esempio di Josè Maria Callejon. L’ex Napoli, attualmente svincolato, sarebbe stato proposto ai giallorossi daL suo entourage. Poi c’è la pista interna, la più plausibile al momento, che prevede la non cessione di un giocatore tra Under e Kluivert. Difficile infatti, che il club capitolino decida di investire parecchi milioni di euro per acquistare un nome di alto profilo.

Nella giornata di oggi però, è arrivato un nuovo rumor dall’Inghilterra che potrebbe contraddire una eventuale scelta parsimoniosa.

Calciomercato Roma, contatti per De Paul

Leandro Pereiro, agente di Rodrigo De Paul, ha infatti amesso a Inside Futbol, l’esistenza di contatti con la Roma. Il procuratore del trequartista dell’Udinese, ha però specificato che i gialloro.ssi prima di affondare il colpo nella trattativa, dovranno necessariamente cedere un giocatore in mezzo al campo.

Il calciatore è attualmente nel mirino di altri club europei, come il Leeds e lo Zenit San Pietroburgo. In particolare, il club russo sarebbe l’unico disposto al momento a pagare i 40 milioni richiesti dalla società friulana per far partire il proprio giocatore.

Nello stesso tempo però, De Paul non sarebbe molto entusista di questa destinazione, per questo Pereiro ha dichiarato che si stanno valutando diverse opzioni. Tra cui anche la Roma.

