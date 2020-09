Calciomercato Roma, Andrea Pirlo avrebbe già spiegato nei giorni scorsi il suo progetto tecnico all’attaccante giallorosso Edin Dzeko

Il valzer delle punte che coinvolge in maniera particolare Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko, sembra essere finalmente in fase di definizione. Nelle ultime ore infatti, pare che la Roma e il Napoli siano ormai vicini all’accordo per il trasferimento del centravanti polacco nella Capitale.

L’affare dovrebbe chiudersi con 25 ilioni di euro che finiranno nelle casse partenopee, e un contratto quinquennale da 5 milioni di euro, compresi i bonus, per il calciatore. Contestualmente dovrebbe anche concretizzarsi il passaggio di Dzeko alla Juventus.

La società bianconera ha infatti ormai preso atto delle difficoltà di poter raggiungere l’obiettivo Luis Suarez. La trafila burocratica affinché il calciatore diventi comunitario sembra troppo lunga, e, nello stesso tempo, sembra che l’allenatore dei blaugrana Ronald Koeman voglia convocare l’uruguayano per l’amichevole contro il Girona.

L’indiscrezione è stata diffusa dall’emittente spagnola Rac 1 e riportata da calciomercato.it.

Calciomercato Roma, la telefonata tra Pirlo e Dzeko

A questo punto la Juventus avrebbe deciso di virare esclusivaente su Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ha infatti sempre rappresentato la prima scelta del tecnico Pirlo per l’attacco bianconero.

Tra i due inoltre, come riportato da La Stampa, ci sarebbe stato già un contatto telefonico nei giorni scorsi. L’allenatore avrebbe spiegato il suo progetto al centravanti, anticipandogli le sue idee, nell’attesa che la trattativa giunga al lieto fine.

Resta da capire comunque, come si concretizzerà in termini economici questo affare. La Roma vorrebbe monetizzare, e valuta il suo attaccante almeno 10-15 milioni di euro. Dall’altra parte la Juve vorrebbe inserire come contropartita tecnica il laterale destro Mattia De Sciglio. Tuttavia, le due società non dovrebbero faticare a trovare un accordo che faccia contente entrambe.

