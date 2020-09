Calciomercato Roma, organico da sistemare: le possibili mosse

Il calciomercato della Roma sta per subire una accelerata, del resto manca ormai pochissimo tempo per il debutto dei giallorossi di Paulo Fonseca.

Solo qualche giorno e poi la parola passerà al campo, anche se per imbastire le trattative e puntellare la rosa ci sarà tempo fino al 5 ottobre. La Roma è impegnata soprattutto a cedere chi non rientra più nei piani tecnici del club, ma la situazione economica generale non è rosea e si fa molta fatica. Ciò non toglie che si cercherà di accontentare le richieste dell’allenatore portoghese.

Calciomercato Roma, le altre mosse

Come spiega Il Corriere dello Sport, non c’è solamente la questione relativa alla difesa da sistemare. Sulle corsie esterne Fonseca aspetta rinforzi e quelli di Biraghi e Faraoni sono i nomi caldi. In uscita c’è Karsdorp che dovrebbe andare al Genoa, mentre per Santon si è fatto avanti il Crotone. In attacco si deve cercare una seconda punta. Si ipotizza il ritorno di Kalinic, ma nella lista degli obiettivi c’è pure Bustos del Talleres e Kokorin dello Spartak Mosca. Sullo sfondo c’è El Shaarawy, pronto a tornare in prestito in Italia con l’obiettivo di conquistare una maglia della nazionale. L’esterno offensivo potrebbe arrivare, ma la Roma dovrà prima sfoltire la sua batteria di trequartisti. Under e Perotti sono rimasti, almeno, per il momento, e bloccano eventuali nuovi arrivi.

