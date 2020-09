Calciomercato Roma, cambiano le strategie per la difesa: c’è Kumbulla

Il calciomercato della Roma sta entrando nelle sue fasi cruciali. A giorni ci sarà il debutto contro il Verona e Fonseca aspetta rinforzi.

Quello del 2020 è un mercato molto complicato per tutti i club calcistici. Poca liquidità in giro e dunque meno possibilità di riuscire a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici. Di conseguenza anche meno soldi da spendere per ingaggiare nuovi elementi. Anche in casa giallorossa si deve tenere d’occhio ovviamente il bilancio ma il ceo Fienga e De Sanctis stanno lavorando davvero duramente per accontentare le richieste del tecnico.

Calciomercato Roma, Kumbulla nel mirino

Una delle richieste prioritarie è Smalling, per il quale la trattativa sta diventando lunga e logorante. La volontà dell’inglese è quella di tornare nella capitale, ma lo United continua a fare muro. Come spiega il Corriere dello Sport, la Roma ha offerto 11 milioni di euro più bonus, gli inglesi ne chiedono 20 in un’unica soluzione. Si continuerà a trattare. Ma nel frattempo la Roma avrebbe virato forte su Marash Kumbulla, difensore albanese che milita nel Verona. Giovane, ma già calciatore di alto livello. Il quotidiano spiega che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni nel giugno 2021. Con Izzo che pure rimane un obiettivo per la difesa, anche se con il Torino è difficile imbastire uno scambio con Kluivert e Cristante.

