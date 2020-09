CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS DZEKO – Continua l’ottimo rapporto tra la Roma e la Juventus, non solo per Edin Dzeko. Dopo lo scambio di ‘plusvalenze’ dello scorso anno con Spinazzola e Luca Pellegrini, anche quest’anno l’asse Roma-Torino è rovente, questa volta però non si fermerà all’attaccante bosniaco.

Calciomercato Roma, Dzeko Juventus

La società giallorossa si libererà di un ingaggio lordo di oltre 7 milioni di euro, e riceverà una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro per il centravanti bosniaco, cifra che verrà interamente rigirata al Napoli per l’arrivo di Arkadiusz Milik. Ma non è finita qui, perché Paratici e Fienga a breve potrebbero concludere un altro affare, un giocatore che arriverà alla corte di Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, in arrivo De Sciglio

Quasi sicuramente, visto il colpo vicino relativo a Kumbulla, arriverà il terzino destro De Sciglio, con una valutazione totale di 10 milioni di euro (da capire la formula del trasferimento, ndr). L’ex terzino del Milan, dunque, si aggiungerà ai già laterali presenti in rosa, vale a dire Santon, Peres e Karsdorp, con quest’ultimo che rimane vicino al Genoa, così come Juan Jesus. Da segnalare però che la trattativa De Sciglio non è legata a quella di Dzeko, saranno due operazioni separate. I capitolini sono pronti ad accogliere il pupillo di Massimiliano Allegri. Difficile, infine, arrivare a Rugani.

