Calciomercato Roma, Milik può far partire l’effetto domino

Il calciomercato della Roma è incentrato in questo momento sull’arrivo di un nuovo centravanti in caso di partenza di Edin Dzeko.

Quando ormai mancano pochi giorni all’inizio del campionato si continua a lavorare per regalare a Fonseca un organico che possa far sì che la Roma riesca a lottare per le posizioni che contano. In primis c’è da risolvere la questione attaccante ma nelle ultime ore pare esserci stata un’accelerata.

Calciomercato Roma, che futuro per Dzeko?

Nella serata di ieri si è parlato di un accordo trovato con il Napoli per l’arrivo di Milik in giallorosso. Il centravanti polacco – spiega il Corriere dello Sport – è pronto a vestire la maglia della Roma per una cifra di 25 milioni di euro, bonus compresi, senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si tratterebbe di 3 milioni di euro di prestito, 15 per il cartellino e 7 di bonus facilmente raggiungibili.

Under dunque per il momento resta nella capitale. Il possibile arrivo di Milik sbloccherebbe anche la questione Dzeko. A questo punto il bosniaco potrebbe davvero finire alla Juventus, che comunque rimane in attesa di capire se davvero potrà arrivare Luis Suarez dal Barcellona o meno.

