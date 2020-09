Calciomercato Roma, secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio in giallorosso del difensore centrale del Verona Kumbulla.

Calciomercato Roma, affare fatto col Verona per Kumbulla. Il difensore, nazionale albanese, sta trattando con i dirigenti giallorossi per il contratto, un quinquennale da 2 milioni di euro più bonus a stagione. L’affare, secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, è invece già fatto per quanto riguarda l’accordo tra i due club.

Nell’ambito dell’operazione il difensore turco Cetin, già passato al Verona in prestito, viene ceduto a titolo definitivo a 7 milioni di euro. La Roma ingaggia Kumbulla in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

#ASRoma e #Verona allo scambio di documenti per Marash #Kumbulla in giallorosso. Operazione da €30M in prestito con obbligo di riscatto. Il club di Setti si assicurerà Mert #Cetin (ora in prestito con dir risc) per €7M. Per Kumbulla quinquennale da €2M + bonus a stagione — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 15, 2020

Calciomercato Roma, Smalling può arrivare lo stesso

L’arrivo di Kumbulla non è comunque incompatibile col ritorno di Smalling. Le due trattative sono separate, c’è ancora la possibilità di ingaggiare l’inglese. La Roma aspetterà probabilmente gli ultimi giorno di calciomercato. Se non ci saranno rilanci di altre squadre e se mel frattempo saranno stati piazzati gli esuberi Juan Jesus e Fazio, Smalling completerà la difesa titolare con Mancini e Kumbulla.

