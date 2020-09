Roma, il dottor Manara parla delle condizioni di Zaniolo

La Roma dovrà fare a meno per gran parte di questa stagione di Nicolò Zaniolo, che domenica è stato operato al ginocchio dopo l’infortunio rimediato in nazionale.

Una brutta tegola per il club giallorosso ma anche per il calciatore, che mira a conquistare una maglia per i prossimi Europei. Ci vorrà tanto lavoro e tanta pazienza per recuperare e scendere in campo il prima possibile, senza ovviamente affrettare i tempi. A fare il punto sulla situazione di Zaniolo, tramite il sito del club giallorosso, è stato il dottore Massimo Manara, responsabile sanitario della prima squadra

Roma, le parole del dottor Manara

“Nicolò si è alzato e sta camminando con l’ausilio delle stampelle. Se l’evoluzione sarà in linea con quella che stiamo osservando, il calciatore venerdì rientrerà in Italia e inizierà il suo percorso riabilitativo a Trigoria. – spiega il medico – La prima fase sarà legata al recupero articolare, poi si passerà a quella del recupero della coordinazione e del tono muscolare e la terza coinciderà con la riatletizzazione in campo. L’ultimo step sarà quello del ritorno al lavoro con i compagni di squadra”.

La preoccupazione del medico giallorosso, riguardo i tanti infortuni, è legata al fitto calendario di impegni per i calciatori. “Non posso non manifestare una certa preoccupazione per un calendario così intenso e compresso rispetto alla consuetudine, che ci porterà a giocare praticamente ogni tre giorni da qui a maggio. A tutto questo, va aggiunto anche che avremo tanti ragazzi che parteciperanno agli impegni con le Nazionali, oltre all’Europeo alla fine di una stagione così concentrata in termini di impegni. Non avendo cancellato alcuna competizione, stiamo eseguendo in 10 mesi un calendario che era stato pensato su 12 mesi. Ed è ovvio che, riducendosi allenamenti e tempi di recupero, aumentino i rischi d’infortunio” ha spiegato.

