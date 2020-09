NOTIZIE AS ROMA INCONTRO FRIEDKIN RAGGI – Doveva tornare in Texas qualche giorno fa, ma alla fine il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin, assiema a suo figlio Ryan, è rimasto nella capitale. All’ordine del giorno è, o forse era, in programma l’incontro con il Sindaco di Roma Virginia Raggi per capire quale è la reale situazione sul progetto dello Stadio Della Roma, per il quale mancano davvero pochi ma decisivi dettagli finali.

Stadio della Roma, slitta incontro Friedkin-Raggi

A proposito di questo però, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, potrebbe di nuovo slittare l’incontro tra le parti, inizialmente previsto per la giornata di domani. I Friedkin, che avevano contattato il Campidoglio venerdì, non hanno gradito le fughe di notizie in quanto ‘riservatissimi’.

Progetto Stadio della Roma, le ultime

Il progetto da un miliardo di euro, cifra più cifra meno, dunque, rimane sempre in bilico, continua ad attendere Roma e la Roma, ma non si potrà andare avanti ancora molto per le lunghe, tanto che chi segue da vicino il dossier, oggi, non si sbilancia.

