NOTIZIE AS ROMA ACCORDO CON TISCALI – In attesa di avere aggiornamenti dal fronte mercato, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A 2020/21 e a meno di tre settimane dalla chiusura della sessione di calciomercato, condizionata dalla pandemia del coronavirus per le date e per i grandi colpi.

Accordo Tiscali AS Roma, i dettagli

Intanto, tramite il sito ufficiale del club giallorosso, è stato reso noto l’accordo con un nuovo partner, la Tiscali. “Il primo operatore di telecomunicazioni ad aver portato Internet gratis in Italia e oggi Smart Telco, metterà in campo i propri servizi fornendo l’accesso alla connettività in Fibra al Centro Sportivo di Trigoria, alla sede dell’Eur, allo Stadio Olimpico per le gare casalinghe dei giallorossi e alle altre strutture utilizzate dal Club”.

Conferenza stampa di presentazione

“Il marchio Tiscali sarà visibile sui LED a bordo campo in occasione delle gare interne della squadra – recita ancora la nota -, al centro sportivo della squadra e, attraverso una presenza stabile e variegata, sui social network e nei digital media.” Alle ore 17 di oggi conferenza stampa con il CEO Guido Fienga e Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali.

