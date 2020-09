Calciomercato Roma, cessioni in vista per i giallorossi: il punto

Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo mentre la squadra prosegue a lavorare sul campo in vista dell’esordio contro il Verona.

Saranno giorni sicuramente molto impegnativi sia per Fonseca e i suoi ragazzi, sia per la dirigenza che è impegnata a cedere quei giocatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore. Una lista abbastanza lunga. E proprio dalla partenza di alcuni elementi dipenderà poi anche il mercato in entrata. In attesa di Smalling, la società si è mossa comunque per cercare altre alternative in difesa. Così come ha fatto in altre zone del campo.

Calciomercato Roma, Under verso l’estero

La cessione più importante che la Roma deve ancora mettere a segno è quella di un esterno offensivo. Uno tra Under e Kluivert rimarrà per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Zaniolo, l’altro potrà essere ceduto. E sono sempre alte che possa essere il turco a partire verso altri lidi. Svanito l’affare con il Napoli, adesso – come riporta Il Corriere dello Sport – sono tornate per lui le piste estere. Hertha Berlino e soprattutto Leicester sono delle possibilità importanti.

In partenza ci sono anche Juan Jesus e Karsdorp, destinati entrambi al Genoa. Anche se sul terzino destro ci potrebbero ancora essere dei ripensamenti. Fazio potrebbe accasarsi alla Fiorentina, mentre Olsen continua a rimanere nei radar del Watford. C’è da trovare infine una sistemazione a Coric e Antonucci.

