Calciomercato Roma, manca un sì per chiudere l’affare

Il calciomercato della Roma è ormai incentrato da alcuni giorni a questa parte sulla questione del centravanti. Dzeko parte? E chi arriva al suo posto?

Domande che ormai sembrano aver trovato una risposta. Il bosniaco infatti è sempre vicino alla Juventus, ancor più viste le difficoltà a stringere per Suarez del Barcellona. E al suo posto i giallorossi vorrebbero Milik, attaccante del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2021 e che è destinato a cambiare squadra, tanto più che i partenopei hanno già rinforzato il loro attacco con Osihmen e Petagna.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare Milik

Come spiega il Corriere dello Sport, di fatto l’accordo con il Napoli è già stato trovato. Si parla di tre milioni per il prestito oneroso dell’attaccante, quindici per il riscatto obbligatorio alla fine della prossima stagione e sette di bonus. Un totale insomma di 25 milioni di euro. L’affare però non può dirsi ancora concluso perché manca il “sì” più importante, quello del calciatore. Milik si è preso 48 ore di tempo per decidere il suo futuro, l’offerta della Roma è di quelle importanti: 4.5 milioni a stagione per 5 anni.

L’impressione è che però l’affare possa andare in porto. Una volta ottenuto il sì del calciatore polacco, a quel punto la Roma potrà cedere Edin Dzeko alla Juventus. I giallorossi dalla sua cessione otterrebbero 16 milioni di euro.

