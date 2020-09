Calciomercato Roma, nuovo esterno in arrivo per Fonseca

Il calciomercato della Roma entra sempre più nel vivo e a pochi giorni dal via Paulo Fonseca potrebbe ricevere dei graditi rinforzi per la sua squadra.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’allenatore portoghese abbia ancora delle lacune da colmare nel suo organico. Non solo quella della prima punta, nel caso di cessione di Dzeko, ma anche per quanto riguarda il secondo attaccante. Senza contare la difesa, che necessita rinforzi, e anche le corsie esterne. In attesa di alcune cessioni, insomma, la rosa giallorossa potrebbe essere notevolmente modificata. E nel frattempo si sta per chiudere un importante colpo per la fascia destra.

Calciomercato Roma, si stringe per De Sciglio

Come riporta Il Corriere dello Sport, la trattativa è già in stato avanzato tra Juventus e Roma per il passaggio nella capitale dell’esterno Mattia De Sciglio. Giocatore nel giro della nazionale, può giocare indifferentemente a destra e sinistra e sicuramente sarebbe un rinforzo importante per Paulo Fonseca. L’operazione, che è totalmente scollegata da quella che vede coinvolti i due club per Edin Dzeko, potrebbe decollare nelle prossime ore. De Sciglio potrebbe arrivare alla Roma in prestito con diritto di riscatto già fissato a 10 milioni di euro.

