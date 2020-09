Calciomercato Roma, Fazio può rimanere in serie A

Il calciomercato della Roma ormai è davvero entrato nelle sue fasi cruciali quando ormai manca pochissimo all’inizio del campionato di serie A.

Il 19 settembre i giallorossi scenderanno in campo contro il Verona, ma per quella data difficilmente saranno concluse tutte le trattative che vedono coinvolto il club capitolino. Che deve regalare ancora delle pedine a Fonseca e nello stesso tempo deve assolutamente cedere quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici. E tra questi c’è anche l’esperto difensore argentino Federico Fazio. Lo scorso anno ha giocato pochissimo e anche in questa stagione rischia di essere utilizzato con il contagocce.

Calciomercato Roma, Fazio piace alla Fiorentina

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore centrale ex Siviglia è finito nel mirino della Fiorentina. Il club viola potrebbe presto perdere una pedina importante della sua retroguardia, ovvero Milenkovic, e per sostituirlo avrebbe pensato proprio a Fazio. Calciatore per il quale la Roma non chiede una somma alta e che è disposta a far partire. Nelle scorse settimane il centrale sembrava essere vicino all’accordo con il Cagliari di Di Francesco, ma poi l’affare è saltato. Ad ogni modo potrebbe continuare la sua carriera in serie A.

