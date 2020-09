Calciomercato Roma, i giallorossi starebbero cercando di inserirsi nella trattativa fra il Cagliari e il difensore uruguayano Diego Godin

Nonostante l’acquisto del difensore nazionale albanese Marash Kumbulla, la Roma ha ancora bisogno di rinforzare ulteriormente il proprio pacchetto arretrato. Il nome in cima alla lista è seMpre quello di Chris Smalling.

La società giallorossa e il Manchester United stanno ormai trattando da diverse settimane. Negli ultimi giorni però, si è registrato un rifiuto da parte dei “Red Devils” all’offerta del club capitolino di 9,5 milioni di euro più 2 di bonus. La dirigenza inglese continua a chiedere sempre 20 milioni di euro per il cartellino del proprio centrale.

In più, in queste ore, è circolata una voce secondo la quale l’Inter sarebbe interessata a Smalling e potrebbe presentare una proposta di scambio alla pari con Perisic.

Qualche impedimento di troppo, che potrebbe convincere la Roma a cambiare obiettivo.

Calciomercato Roma, tentativo per Godin

Gli ultimi rumors di giornata infatti, parlano di un tentativo di inserimento da parte della Roma, nella trattativa tra il Cagliari e Diego Godin. In particolare i giallorossi potrebbero proporre uno scambio all’Inter, mettendo sul piatto il nome di Federico Fazio.

Bisognerà comunque prima capire l’esito dell’incontro tra la società sarda e il difensore uruguayano. Se la dirigenza capitolina dovesse percepire qualche scricchiolio tra le parti, potrebbe decidere di piombare in maniera concreta sull’ex Atletico Madrid. E a quel punto potrebbe ventualmente anche escludere Fazio dalla trattativa.

Godin rappresenterebbe un profilo di sicura esperienza e affidabilità per l’undici di Paulo Fonseca, anche se nei mesi trascorsi a Milano non ha particolarente brillato all’interno della difesa a tre messa in campo dal tecnico nerazzurro Antonio Conte.

