Giornata frenetica quella odierna per quanto riguarda la trattativa Milik. L’attaccante polacco è nelle mani della Roma come erede di Dzeko, ma dopo l’accordo tra Napoli e giallorossi manca ancora il sì definitivo dell’ex Ajax. Le riunioni odierne sono servite per avvicinare ulteriormente l’attaccante alla Capitale. Per una trattativa con la Juventus che è sul punto di sbloccarsi, potrebbe invece essercene un’altra a serio rischio.

Calciomercato Roma, Karsdorp blocca De Sciglio

Molto vicino al Genoa negli scorsi giorni, Karsdorp ha deciso di dire no al club ligure. L’olandese al momento vuole provare a giocarsi le sue chances in giallorosso. Congelata, contestualmente, anche la trattativa tra bianconeri e Roma per Mattia De Sciglio: senza la partenza dell’olandese, l’ex Milan non arriverà a Trigoria.

