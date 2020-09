Calciomercato Roma, accordo totale: visite mediche e firma

Giorni caldi per il Calciomercato della Roma. La dirigenza infatti stringe i tempi per accontentare le richieste dell’allenatore Paulo Fonseca.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del campionato di serie A. La Roma scenderà in campo il 19 settembre per affrontare il Verona e il tecnico spera di avere presto a disposizione dei volti nuovi.

La giornata di oggi sarà molto importante per il club giallorosso, perché arriverà un colpo importante per la difesa. Sono in programma infatti nel pomeriggio le visite mediche e la firma di Marash Kumbulla, giovane centrale del Verona che si appresta a diventare un pilastro della squadra di Paulo Fonseca. L’accordo con il club scaligero è già stato trovato, si tratta di 25 milioni di euro tra prestito e riscatto più bonus con i quali si può arrivare a 30 milioni di euro complessivi. Nell’ambito dell’affare è prevista la cessione al Verona del cartellino di Mert Cetin per 7 milioni di euro. Per il calciatore invece arriverà un contratto di 5 anni un milione e mezzo di euro. E’ in condizioni fisiche eccellenti, dopo aver saltato l’impegno con la nazionale albanese per infortunio. L’arrivo di Kumbulla non esclude comunque che la Roma possa riaccogliere a breve Chris Smalling, per il quale va avanti l’estenuante trattativa con il Manchester United.

