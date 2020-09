Calciomercato Roma, l’agente di Arek Milik è arrivato nella Capitale per incontrare nel pomeriggio la dirigenza giallorossa.

Sono ore decisive per il passaggio di Arek Milik alla Roma. La trattativa tra i giallorossi e il Napoli sembra infatti in via di definizione. L’agente del centravanti polacco, David Pantak, è sbarcato nella Capitale e nel pomeriggio ci sarà un incontro con la dirigenza giallorossa.

Le cifre dell’affare circolate in questi giorni, sono state conferate anche dal giornalista Nicolò Schirà su Twitter. Nelle casse dei partenopei finiranno 25 milioni di euro, mentre per il calciatore è pronto un contratto quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione più bonus. Nel frattempo Milik ha lasciato il ritiro azzurro di Castel Volturno, senza partecipare all’allenamento. Un ulteriore segnale di quanto la fumata bianca sia vicina.

Nel pomeriggio summit tra la dirigenza dell’#ASRoma e l’agente di Arek #Milik (David Pantak) si va verso la fumata bianca. Un acquisto che sbloccherà di riflesso il passaggio di Edin #Dzeko alla #Juventus. #calciomercato https://t.co/ZvcRXPI27a — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 16, 2020

Calciomercato Roma, Milik sblocca il trasferimento di Dzeko.

Il trasferimento di Milik alla Roma dovrebbe sbloccare contestualmente il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. L’attaccante bosniaco è da settimane in cia alla lista dei desideri del mister bianconero Andrea Pirlo. La Vecchia Signora ha anche provato a portare a Torino il bomber del Barcellona Luis Suarez, ma le difficolta incontrate nella trattativa hanno convinto i dirigenti a virare in maniera decisa sul giocatore giallorosso.

All’interno di questo affare dovrebbe rientrare anche il terzino destro Mattia De Sciglio, che si trasferirebbe a Trigoria per essere a disposizione del mister Paulo Fonseca.

