Calciomercato Roma, dopo aver quasi perso Kumbulla, l’Inter vorrebbe rifarsi soffiando Chris Smalling alla società giallorossa

A pochi giorni dall’inzio del campionato, sembra finalmente essersi sbloccato il mercato della Roma in entrata. Nelle prossime ore infatti, la dirigenza giallorossa potrebbe concludere il trittico di acquisti Kumbulla-Milik-De Sciglio.

Il difensore albanese è atteso a Trigoria per le visite mediche, mentre l’agente del centravanti polacco nel pomeriggio incontrerà la società capitolina per discutere i dettagli e trovare un accordo definitivo.

Il trasferimento di Milik dovrebbe sbloccare anche il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. Di conseguenza, anche il terzino destro Mattia De Sciglio entrerà a far parte della rosa a disposizione del tecnico Paulo Fonseca.

Naturalmente, soprattutto per quanto riguarda la difesa, i tifosi giallorossi attendo comunque qualche acquisto in più. Il reparto ha dato segnali preoccupanti durante l’amichevole contro il Cagliari. Il solo arrivo di Kumbulla non può servire per stare tranquilli.

A tal proposito, resta sempre in piedi la trattativa con il Manchester United per il ritorno di Chris Smalling. Nelle ultime ore però, sembra che un’altro club di serie A voglia metter i bastoni tra le ruote alla Roma.

Calciomercato Roma, l’Inter vuole Smalling

Secondo quanto scritto da calciomercatoweb.it infatti, l’Inter starebbe pensando di acquistare il centrale inglese. Un dispetto o una vendetta nei confronti della Roma, colpevole di aver soffiato ai nerazzurri il difensore del Verona Marash Kumbulla.

In particolare, l’amministratore delegato Marotta vorrebbe proporre al Manchester United uno scambio alla pari con Ivan Perisic, rientrato a Milano dopo il prestito al Bayern Monaco.

Il calciatore croato potrebbe interessare alla dirigenza dei “Red Devils”, viste le difficoltà riscontrate in queste settimane nella trattativa con il Borussia Dortmund per portare in Inghilterra Sancho.

