Calciomercato Roma, sembra che l’esterno turco Cengiz Under sarebbe molto vicino al Leicester. Ai giallorossi andrebbero 28 milioni di euro

Dopo settimane di attesa, il calciomercato della Roma sembra essere finalmente entrato nel vivo. A pochi giorni dall’inizio del campionato, le trattative fervono e i rumors si moltiplicano alla velocità della luce.

In queste ore, la dirigenza giallorossa dovrebbe essere vicina ad acquistare il difensore Marash Kumbulla, il centravanti Arek Milik e il laterale destro Mattia De Sciglio. Per quanto riguarda il mercato in uscita invece, la lista dei calciatori che dovrebbero lasciare Trigoria è ancora lunga. La società capitolina infatti, sta ancora cercando una sistemazione per diversi elementi della propria rosa considerati ormai degli esuberi.

Tra questi figurano sicuramente i nomi di Fazio, Juan Jesus e Karsdorp. Per qualche altro giocatore invece, si stanno facendo delle valutazioni sul futuro. Discorso a parte quello di Dzeko. Il centravanti bosniaco dovrebbe finire alla Juventus nel momento in cui Milik sbarcherà nella Capitale. Una televonela che va avanti da settimane e che sembra vicina alla conclusione.

Calciomercato Roma, Under vicino al Leicester

Nel frattempo potrebbe cambiare anche il futuro di un calciatore che sembrava destinato a rimanere a Roma. Infatti, secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Matteo De Santis, sarebbe vicino il trasferimento di Cengiz Under al Leicester. Nelle casse della società giallorossa finirebbero 28 milioni di euro, 3 per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto.

Una notizia abbastanza sorprendente, considerando che l’esterno turco sembrava essere il principale indiziato per sostituire Zaniolo dopo il suo infortunio.

