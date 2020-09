CALCIOMERCATO ROMA MILIK TRIGORIA – Ore caldissime, forse le più roventi di tutta l’estate giallorossa. Arkadiusz Milik e la Roma, un matrimonio che molto probabilmente si farà. Rimaniamo sul ‘probabilmente’, anche se ora dopo ora diventano sempre più alte le chance di vederlo vestire la maglia giallorossa.

Calciomercato Roma, agente Milik a Trigoria

L’agente dell’attaccante polacco, David Pantak, è arrivato in questi minuti al Centro Sportivo di Trigoria, in quella che sarà la giornata più importante di tutto il calciomercato del club capitolino. Oggi o mai più, manca solo questo tassello: l’accordo tra il centravanti polacco e la Roma, poi si sbloccherà anche Edin Dzeko alla Juventus (potrebbe subito incontrare i suoi ex nella sfida dell’Olimpico di domenica 27 settembre, quando la compagine di Fonseca ospiterà quella di Andrea Pirlo).

