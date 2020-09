Il calciomercato della Roma ancora non ha risolto il suo nodo principale, quello dell’arrivo di un nuovo centravanti in giallorosso.

Sono ormai giorni che va avanti la trattativa con il Napoli per Milik, bomber della nazionale polacca in scadenza con i partenopei a giugno 2021. Accordo trovato con i partenopei sulla base di 25 milioni di euro, ma ora rimane da convincere il calciatore, ancora attirato dalle sirene della Juve che però nel frattempo ha concentrato le sue attenzioni su Dzeko.

Calciomercato Roma, cresce l’ingaggio per Milik

Il giocatore polacco ancora non ha detto sì alla proposta giallorossa, ma come riporta Calciomercato.it ci sono stati altri contatti nel corso delle ultime ore e la Roma sarebbe pronta a rilanciare. Offrendo a Milik un ingaggio che, compresi i bonus, arriverebbe a sfiorare i sei milioni di euro. Adesso la palla è nelle mani del calciatore, che deve sciogliere i suoi dubbi. E’ innegabile che nella Roma avrebbe un ruolo centrale, da top player. I giallorossi puntano su di lui per l’attacco e sarebbe indiscutibilmente il titolare di Fonseca. Soltanto quando arriverà il suo sì la Roma a quel punto darà il via libera per la cessione di Dzeko alla Juventus. Ma non è da escludere che questo possa avvenire a campionato già iniziato, ovvero nella prossima settimana.

