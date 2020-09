Calciomercato Roma, Milik ha accettato: Dzeko verso la Juventus, la doppia operazione con Napoli e Juventus è ormai in dirittura d’arrivo.

Arkadiusz Milik ha accettato il trasferimento alla Roma. Secondo quanto riportato da calciomercato.it l’attaccante ha infine ceduto al corteggiamento del club giallorosso dando così il via libera alla cessione di Edin Dzeko alla Juventus.

Nelle prossime ore i club coinvolti nella doppia operazione proveranno a velocizzare tutte le operazione per rendere effettivi i trasferimenti già prima dell’esordio in campionato. L’accordo tra Roma e Napoli era già stato trovato, nel pomeriggio è arrivata la fumata bianca sul contratto di Milik. Ora per definire l’affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il Napoli per la chiusura del rapporto.

Calciomercato Roma, Dzeko andrà alla Juventus

Incassato il sì di Milik, la Roma può ora procedere con la cessione di Edin Dzeko alla Juventus. L’accordo di massima tra i due club è già stato trovato, così come quello tra l’attaccante bosniaco e i bianconeri. A questo punto è sempre più probabile che Dzeko tornerà all’Olimpico da avversario alla seconda giornata di campionato in Roma-Juventus. Il 27 settembre però Dzeko non si ritroverà di fronte i tifosi giallorossi, visto che la partita verrà giocata ancora a porte chiuse per l’emergenza coronavirus.

