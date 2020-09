Calciomercato Roma, altra cessione in vista per i giallorossi

Il calciomercato della Roma continua a tenere banco quando mancano ormai pochi giorni dall’inizio del prossimo campionato di serie A.

Paulo Fonseca sta per accogliere delle nuove pedine nella sua rosa, ma la priorità rimane sempre quella di sfoltire l’organico. Tante cessioni dunque in vista, che riguardano elementi che non rientrano più nei piani della società. A breve potrebbe partire Cengiz Under, per il quale il Leicester è pronto a fare un’offerta importante. Ma c’è anche un altro trequartista che è pronto a fare la valigia ed è Diego Perotti. Frenato spesso dagli infortuni nell’ultimo periodo, anche in questa fase della stagione.

Calciomercato Roma, pista turca per Perotti

Del futuro del trequartista argentino ne ha parlato il giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport durante il programma serale sul calciomercato. Torna di moda la pista turca per Perotti, visto che il Fenerbahce sarebbe fortemente interessato al calciatore. Per lasciarlo partire la Roma non chiede tantissimo, due milioni di euro come indennizzo. Dell’affare se ne parlerà nei prossimi giorni. Se dovesse arrivare la cessione di Perotti non è da escludere che la Roma possa poi tornare sul mercato, con El Shaarawy che rimane sempre nel mirino.

