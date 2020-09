Calciomercato Roma, Smalling e Godin: le ultime di ASRL

Calciomercato Roma, Smalling resta l’obiettivo primario per la difesa ma ci sono conferme sui sondaggi per l’alternativa Godin.

La Roma non molla Chris Smalling, anzi. Dopo il rifiuto del Manchester United all’ultima offerta fatta, la dirigenza giallorossa, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, è in costante contatto (anche oggi) con gli intermediari della trattativa per tentare di mettere a punto una nuova proposta per i Red Devils.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, affare fatto con il Verona per Kumbulla

Calciomercato Roma, Perotti verso il Fenerbahce

Impegnata soprattutto sul fronte Dzeko-Milik, la società capitolina è pronta a sferrare un nuovo assalto al difensore inglese, che continua ad allenarsi a parte. Lo sprint sul fronte cessioni (Under è veramente ad un passo dal Leicester e il Fenerbahçe ha raggiunto un accordo con la Roma per Perotti) farà evidentemente da propulsore alla trattativa con i Red Devils. Giungono conferme, intanto, sui sondaggi per Godin, ma il primo obiettivo resta il colosso britannico.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, organico da sistemare: le possibili mosse

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!