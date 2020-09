Roma, contro il Verona Fonseca non ha alternative

La Roma prepara il suo debutto nel prossimo campionato di serie A. Sabato sera giocherà contro il Verona e Fonseca pensa alla formazione.

La partita arriva con il calciomercato che sta vivendo proprio le sue fasi cruciali. Dunque ci saranno ancora dei calciatori che andranno via nei prossimi giorni e altri che arriveranno. Non facile per gli allenatori di serie A preparare al meglio il debutto in campionato. E’ così anche per Paulo Fonseca, che dovrebbe schierare contro gli scaligeri una Roma senza volti nuovi rispetto al passato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, affare fatto con il Verona per Kumbulla

Roma, formazione quasi fatta

C’è un solo punto interrogativo, molto importante, nella formazione giallorossa che andrà a sfidare gli scaligeri. Edin Dzeko sabato sarà a disposizione di Fonseca o nel frattempo il calciomercato lo avrà portato altrove? Il bosniaco dovrebbe scendere in campo, anche perchè non ci sono altri attaccanti di ruolo a disposizione. Pau Lopez sarà tra i pali, davanti a lui anche in questo caso alternative vicino allo zero. Con Cristante nel ruolo di difensore adattato insieme a Ibanez e Mancini, considerato che Kumbulla è appena arrivato. Sugli esterni Karsdorp, intenzionato a rimanere, e Spinazzola, mentre in mezzo giocheranno sicuramente Diawara e Veretout. Pochi dubbi anche riguardo la trequarti. Pedro è out e – come ricorda il Corriere dello Sport – contro la Juventus andrà al massimo in panchina. Dunque spazio ancora a Mkhitaryan, uno dei più in forma, e Pellegrini.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, organico da sistemare: le possibili mosse

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!