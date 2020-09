CALCIOMERCATO ROMA ARSENAL PAU LOPEZ – Continua il via vai in casa giallorossa, tra nuovi acquisti e il piazzamento degli esuberi rimanenti, ancora non pochi. Anche tra i pali la Roma vorrebbe, qualora ce ne fosse l’occasione, cambiare il titolare, ma non è affatto semplice trovare una squadra in grado di non fare una minusvalenza con Pau Lopez.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, Smalling e Godin: le ultime di ASRL

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, dalla Spagna: doppio colpo dal Real Madrid

Calciomercato Roma, Arsenal su Pau Lopez

L’estremo difensore spagnolo è arrivato la scorsa estate per per 23,5 milioni di euro dal Betis Siviglia, e il suo rendimento nella sua prima stagione nella capitale non è stata molto positiva. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘asromalive.it’, nelle ultime ore l’Arsenal ha sondato il terreno per lo spagnolo, dopo la partenza di Emiliano Martínez all’Aston Villa.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, scatta l’assalto alla seconda punta

Calciomercato Roma, ostacolo Pau Lopez

I pali dei Gunners sono difesi dal tedesco Bernd Leno, ma l’idea di un secondo portiere importante sta prendendo sempre più quota. L’ostacolo però potrebbe essere il costo del cartellino dell’ex Betis, visto che l’Arsenal non vorrebbe spendere tanto per un secondo portiere. Inotre Pau Lopez non è convinto della destinazione e del minutaggio garantito.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!