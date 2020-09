Calciomercato Roma, Friedkin pronto a regalare un top player

Il calciomercato della Roma è sempre più l’argomento del giorno nella capitale, anche se mancano ormai davvero poche ore al debutto in campionato della squadra di Fonseca.

Domani sera infatti i giallorossi saranno ospiti del Verona di Juric, un avversario sicuramente molto insidioso per una squadra che sta cambiando pelle proprio in questi giorni. Prima con l’arrivo di Kumbulla proprio dagli scaligeri, quindi con quello ormai probabile di Milik dal Napoli. E ci sono ancora tanti movimenti da effettuare, sia in uscita che in entrata per la dirigenza giallorossa, che sarà impegnata con i trasferimenti fino al prossimo 5 ottobre.

Calciomercato Roma, top secret il nome del top player

Prima le cessioni, ovviamente. Nelle prossime ore Cengiz Under potrebbe diventare ufficialmente un calciatore del Leicester. Nella squadra inglese, pronta a offrire 3 milioni per il prestito oneroso più altri 24 per l’obbligo di riscatto (ma c’è da girare il 20% al Basaksehir), Under ritroverà il compagno di nazionale Soyuncu. Oggi potrebbe esserci la fumata bianca. Rimane da capire la questione De Sciglio per quanto invece riguarda i colpi in entrata. Il laterale della Juventus è bloccato dalla mancata partenza di Karsdorp verso il Genoa (i rossoblù stanno per prendere Zappacosta) ma non è da escludere comunque il suo arrivo nel caso in cui partisse Santon. Ad ogni modo Il Corriere dello Sport sottolinea come il calciomercato della Roma sia tutt’altro che chiuso. Anzi, Friedkin ha intenzione di regalare un top player, un grande campione, ai suoi nuovi tifosi ma per ora il nome è top secret.

